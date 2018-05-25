Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı
Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Başkanımız Göksel Gümüşdağ’ın kaptanımız Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcumuzun sözleşmesinin bir yıl daha uzatılmasına karar verilmiştir.
2018-2019 sezonu sonuna kadar turuncu-lacivertli formamızı giymeye devam edecek olan kaptanımız Emre Belözoğlu’na başarılar diler, zaferlerle dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz.
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü
#EmreBelözoğlu 🔶🔷 pic.twitter.com/Ww366PvYZx— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 25 Mayıs 2018
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