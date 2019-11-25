Emre Belözoğlu: 'Bırakın gelsin...'
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe yenişemezken, sahada Emre Belözoğlu ile Gökhan Töre arasında gerginlik yaşandı.
Bir pozisyon sonrasında iki futbolcu arasında tartışma yaşandı. Emre ve Gökhan'ın tartışmasını takım arkadaşları araya girerek engellemeye çalıştı.
Fenerbahçe kaptanı Emre tartışma sırasında sinirlenirken, Gökhan Töre gülerek karşılık verdi.
Takım arkadaşları Gökhan'ı tutarken Emre Belözoğlu, "Bırakın gelsin" diye bağırdı.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle