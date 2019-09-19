Emre Akbaba'dan müjdeli haber
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sonlarında oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde ağır bir şekilde sakatlanan Emre Akbaba, bireysel çalışmalara başladı.
Çaykur Rizesporlu Samuido'nun müdahalesi sonrasında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın rehabilitasyon süreci devam ederken, yıldız futbolcu Instagram'dan bireysel idman yaptığı anın fotoğrafını paylaştı.
Ayağında 3 yerde kırık oluşan Emre Akbaba'nın sahalara ne zaman döneceği ise, tamamen iyileşme sürecine bağlı...
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