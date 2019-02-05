Galatasaray'da Emre Akbaba müjdesi
Galatasaray'da Emre Akbaba, Hatayspor maçının kadrosuna alındı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağındaki Hatayspor karşılaşması öncesinde bu akşam bir antrenman gerçekleştirdi. İdmana uzun bir sakatlıktan dönen Emre Akbaba da katılırken, milli futbolcu Hatayspor maçının kamp kadrosuna dahil edildi.
Sarı kırmızılıların Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.
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