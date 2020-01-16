Emre Akbaba, Rize'de kaldığı yerden golle döndü!

Maç öncesinde milli oyuncu hakkında konuşan Fatih Terim, "Talihsiz bir kırık, sadece bu değil, bundan önceki de. Tam ondan kurtuldum derken, diğer ayağından ikinci kırık. Kolay atlatılacak bir şey değil. Çok çalıştı, çok didindi, gece demedi, gündüz demedi. Ben de Rize çıkınca bunun ilahi bir tarafı olmalı dedim. Emre'yi kazanmak bizim için çok önemli. Arkadaşları ve biz onun kaptan çıkmasını istedik, durum böyle." ifadelerini kullandı.