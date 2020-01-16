Emre Akbaba, Rize'de kaldığı yerden golle döndü!

Galatasaray'da uzun süredir sahalardan uzak kalan EmreAkbaba, sakatlandığı Rize'de 8 ay sonra sahaya çıktı ve golünü attı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 8 ay sonra sahalara geri dönen Emre Akbaba'yı Çaykur Rizespor maçında kaptan olarak sahaya sürdü.
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Tecrübeli teknik adam, Çaykur Rizespor maçında kaptanlık bandını Donk yerine Emre Akbaba'ya verdi. Terim, daha önce Muslera ile Selçuk'un forma giymediği maçlarda kaptanlık görevini verdiği Donk'un yerine Emre Akbaba'yı tercih etti.
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Emre Akbaba, Rizespor karşılaşmanın 39. dakikasında ağları havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.
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Rize'de sakatlanarak futbol hayatına uzun bir süre ara veren Emre Akbaba tam 8 ay 4 gün sonra yine Rize'de sahalara döndü. Rizespor deplasmanında golünü atan Emre Akbaba büyük bir sevinç yaşadı.
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Gol sonrasında takım arkadaşlarından büyük destek gören Akbaba, gol sevincini Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce ile paylaştı.
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Geçen sezon Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığı maçta kaval ve baldır kemiklerinde kırıklar oluşan Emre Akbaba, uzun süre sahalardan uzak kaldı.
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Galatasaray'ın ikinci yarı kampı öncesinde çalışmalarını sürdüren ve tam anlamıyla hazır hale gelen Emre Akbaba, Ziraat Türkiye Kupası maçıyla birlikte sahalara döndü.
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Maç öncesinde milli oyuncu hakkında konuşan Fatih Terim, "Talihsiz bir kırık, sadece bu değil, bundan önceki de. Tam ondan kurtuldum derken, diğer ayağından ikinci kırık. Kolay atlatılacak bir şey değil. Çok çalıştı, çok didindi, gece demedi, gündüz demedi. Ben de Rize çıkınca bunun ilahi bir tarafı olmalı dedim. Emre'yi kazanmak bizim için çok önemli. Arkadaşları ve biz onun kaptan çıkmasını istedik, durum böyle." ifadelerini kullandı.
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Bu arada Fatih Terim, Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezon başında lisansı çıkarılmayan ve kadroda yer almayan Martin Linnes'i de ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna isminin bildirilmesiyle Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü.
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Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Ryan Donk, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı