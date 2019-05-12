Emre Akbaba ne zaman oynayacak? Emre Akbaba ne zaman sahalara dönecek?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlık geçirdi. Ayağı kırılan Emre Akbaba, özel bir hastanede ameliyat edildi. Galatasaray taraftarları şimdi, Emre Akbaba'nın sahalara döneceği ve yeniden sarı-kırmızı formayı giyeceği tarihi merak ediyor. Peki, Emre Akbaba ne zaman oynayacak? Emre Akbaba ne zaman sahalara dönecek?
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ayağı kırılan Emre Akbaba, ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Akbaba'nın takım doktoru Yener İnce ile hastane doktorlarından Erden Ertürer tarafından ameliyat edildiği belirtildi. İşte, 'Emre Akbaba ne zaman oynayacak?' sorusunun yanıtı...
Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Futbolcunun en az 10 ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.
Genç futbolcu, Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 4,5 ay sahalardan uzak kalmıştı.
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