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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.05.2019 - 22:46, Son Güncelleme:

Emre Akbaba ne zaman oynayacak? Emre Akbaba ne zaman sahalara dönecek?

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Emre Akbaba ne zaman oynayacak? Emre Akbaba ne zaman sahalara dönecek?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlık geçirdi. Ayağı kırılan Emre Akbaba, özel bir hastanede ameliyat edildi. Galatasaray taraftarları şimdi, Emre Akbaba'nın sahalara döneceği ve yeniden sarı-kırmızı formayı giyeceği tarihi merak ediyor. Peki, Emre Akbaba ne zaman oynayacak? Emre Akbaba ne zaman sahalara dönecek?

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ayağı kırılan Emre Akbaba, ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Akbaba'nın takım doktoru Yener İnce ile hastane doktorlarından Erden Ertürer tarafından ameliyat edildiği belirtildi. İşte, 'Emre Akbaba ne zaman oynayacak?' sorusunun yanıtı...

Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta kaval kemiği kırılan Emre Akbaba'nın sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu. Futbolcunun en az 10 ay sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

Genç futbolcu, Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 4,5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

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