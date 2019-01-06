Emre Akbaba ne zaman dönecek? Açıklama...
Sarı kırmızılı kafileyle birlikte Antalya kampına getirilen Emre Akbaba ile alakalı bilgilendirme yapıldı.
Galatasaray’ın Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada tarak kemiğinde kırık meydana gelen sarı kırmızılı oyuncunun 1,5 ay sonra sahalara döneceği belirtildi.
Sarı kırmızılı oyuncunun tarak kemiğindeki kırığın çok hassas bir bölgede olduğu ve bu yüzden de tam hazır olmadan riske atılmayacağı ifade edildi. Galatasaray kulübü yetkilileri Emre’nin ameliyat olduğu dönemde açıkladıkları gibi planlanan şekilde 4-6 ay süreceğini ve sahalara Emre’nin şubat ayı sonunda forma giyebilecek düzeye geleceğini söylediler.
4 ŞUTU DA DİREKTEN DÖNDÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenman sırasında minyatür kaleye 4 şut çekerken tecrübeli antrenörün yaptığı tüm vuruşlar direkten döndü. Terim, buna gülerek tepki verdi.
Antrenman sonunda Galatasaray Teknik Direktöü Fatih Terim, çalışmayı izleyen 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu taraftarın yanına giderek kendisine forma verdi. Terim, " Ben kız babasıyım" diyerek jest yaptı ve forma verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, antrenman sırasında Fernando, Ndiaye ve Selçuk ile uzun süre sohbet etti
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