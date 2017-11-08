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Emre Akbaba kimdir kaç yaşındadır?

Emre Akbaba, futbolu yakından takip eden kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Performasıyla isminden sıkça söz ettiren Emre Akbaba, forma giydiği Aytemiz Alanyaspor'un Süper Lig'e yükselmesinde en büyük payı olan isimdir. Peki, milli takımda da forma giyen Emre Akbaba kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

Hürriyet Haber
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Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 yılında Fransa’nın Montfermeil kentinde dünyaya gelmiştir. 2012 yılında Türkiye’ye gelerek MP Antalyaspor’un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor’da profesyonel futbol hayatınageçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor’a dönüş yapmıştır. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor’un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

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