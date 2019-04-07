Emre Akbaba: "Kazanmak için gideceğiz"
Yeni Malatyaspor'u farklı mağlup eden Galatasaray'da Emre Akbaba, Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı konuştu.
Gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe derbisini de değerlendiren Emre, "Bu maçı kazanmak için çıktık. Haftalardır kendimize maç maç hedef koyuyoruz, bütün maçları kazanmak adına. Bu maça da istekli ve arzulu başladık. Pozisyonlara da girdik, bol gollü bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız, kazanmaya devam etmeye çalışacağız. Zor bir maç olacak ama bizim hedefimiz her maçı kazanmak. Oraya da kazanmak için gideceğiz." yorumunda bulundu.
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