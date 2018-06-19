Emre Akbaba için Love+Aras
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Emre Akbaba için ısrarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, Akbaba için Vagner Love ile Aras Özbiliz’i önerdi.
Beşiktaş, ısrarla istediği Emre Akbaba için Aytemiz Alanyaspor’a yaptığı teklifi daha da güçlendirdi. Akdeniz temsilcisi, Akbaba-Vagner Love takasını kabul etmeyince Beşiktaş, yeni bir teklif sundu. Siyah beyazlıların transfer komitesi başkanı Umut Güner, Alanya yönetimine Emre Akbaba
karşılığında Love ile Aras Özbiliz’i teklif etti.
Alanyaspor yönetimi de bunun üzerine düşünmek için süre istedi. Beşiktaş, geçen sezonun devre arasında Love’ı Alanyaspor’dan 1 milyonu bonus olmak üzere, toplam 4 milyon Euro’ya satın almıştı. 25 yaşındaki Emre Akbaba, geçen sezon 34 maçta 14 gol atarken, 9 da asiste imza atıp, milli takıma yükseldi.
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