Emre 6 maç değil 1 maç ceza aldı
TFF kaynakları buna gerekçe olarak talimatnameyi gösteriyor: Hakem, Emre’nin hareketini cezalandırdı. Bu durumda aynı harekete iki ceza verilemez. Caner’in olayında ise durum farklıydı. Caner hakem tarafından cezalandırılmamıştı. Onun için görüntüden ceza verilmişti.
EMRE Belözoğlu bir kez daha tartışmaların odağında. Konya’da 2. sarı kartla oyundan atılan Başakşehir kaptanı için Caner Erkin’e verilen 6 maçlık ceza beklenirken, o, TFF Hukuk Kurulu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk dahi edilmedi. Bu tuhaflık talimatlardan kaynaklanıyor. Emre neden 6 değil, 1 maç ceza aldı? TFF kaynaklarına göre tablo şu:
1- Hakem Halis Özkahya, Emre’yi çift sarıdan attı. Bu durumda sevk olmuyor.
2- Hukuk Kurulu görüntüye bakıp “Bu doğrudan kırmızı olmalıydı” diyerek de sevk yapamaz.
3- Hakem, Emre’nin eylemini görüp bir ceza kestiği için kurul devreye giremez..
4- Hakem raporunda Emre’nin küfür ettiğine dair bir beyanda da bulunmuyor.
5- Hakem direkt kırmızı gösterseydi PDFK’ya sevk edilecekti.
6- Ama kurul ‘hakaret’ten sevk edip 3 ila 7 maç arasında ceza isteseydi dahi ceza 1 maç çıkacaktı.
7- Çünkü PFDK, Emre’nin kullandığı “S... git” ifadesini ‘hakaret’ değil, ‘sportmenliğe aykırı’ hareket sayıp 1 maç verecekti.
8- Osmanlısporlu Tugay Kaçar aynı ifade nedeniyle 1 maç ceza almıştı.
CANER, SAHADA KART GÖRSEYDİ DAHA AZ CEZA ALABİLİRDİ
HAKEMİN GÖRMESİ AVANTAJ!
EMRE Belözoğlu vakası tuhaf bir durum da içeriyor. Çünkü hakemin yüzüne küfür etmek, arkasından küfür etmekten daha hafif bir cezaya neden olabiliyor. Emre’nin eylemini hakem görmeseydi, Caner Erkin gibi en azından görüntülerden disipline verilecekti. Ama 6 maç ceza almayacaktı! Caner’in ettiği küfür ‘hakaret’ sayılırken Emre’ninki, ‘sportmenliğe aykırı’ hareket sayılıp 1 maçla geçiştirilecekti. Spor hukukçusu Alpay Köse ise mevcut talimatlara göre de Emre’nin disipline verilmesi gerektiğini savunuyor. Yeni bir ‘milat’ şart!
FUTBOL DiSiPLiN TALiMATI NE DiYOR?
FUTBOL Disiplin Talimatı
Madde 94/5
Resmi müsabakalarda oyun kurallarından doğan ihlaller nedeniyle oyundan çıkarılan futbolcular (futbolcunun ikinci sarı kart nedeniyle veya bariz gol şansını önlemesi nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarıldığı hallerde) otomatik olarak takip eden ilk resmi müsabakada oynayamaz.
Madde: 86/2,3
(2) Disiplin Kurulu müsabaka esnasında meydana gelen olaylarla ilgili hakem kararlarının hiçbirini değiştiremez veya bozamaz.
(3) Disiplin Kurulu, hakemin saha içerisindeki futbolculara ilişkin disiplin uygulamalarını (sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarını) ve sonuçlarını ancak şahısta hata hallerinde ortadan kaldırabilir.
ALPAY KÖSE/ SPOR HUKUKÇUSU: GÖRÜNTÜDEN DiSiPLiNE VERiLMELiYDi
OYUNCULARIN maçtaki ihlallerinde asıl olan, hakem ihlale ilişkin bir değerlendirme yaptıysa, bunun değiştirilmemesidir. Misal hakem ihlali görmüş ama değerlendirmemişse oyuncuya ceza verilemez. Ama hakemin görüp kırmızıyla değerlendirdiği durumlarda PFDK, olayın disiplin talimatında dahil olduğu ihlale göre ayrıca ceza vermelidir. Hakeme edilen küfür nedeniyle kırmızı verilirse hakaretten 3 ila 7 maç arası cezaya hükmolunur. Önceki düzenlemede, hakemin verdiği kırmızı sonucu fiilin nitelenmesinde hakem raporu esas alınır; dolayısıyla küfür ettiği yazılmazsa hakaretten ceza verilemezdi. Ama Caner Erkin olayından sonra talimat değişti. 75. madde, görüntülerin de asıl delil olarak değerlendirilmesinin önünü açmıştır. Artık raporlarda yazmamışsa da PFDK görüntüleri esas almalı. Emre Belözoğlu’na 2. sarıdan kırmızı verilmişse de -direkt kırmızı olmadığından hakemin raporuna küfür ettiğini yazmadığı anlaşılmakta olduğundan- görüntülerden küfür ettiği tespit ediliyorsa değerlendirme ve ceza buna göre verilebilir.
HAKEM RAPORUNA O SÖZLERİ YAZMAMIŞ
1-1 sona eren Atiker Konya-Medipol Başakşehir maçının uzatma dakikalarında hakem Halis Özkahya’ya tepki gösteren Emre Belözoğlu, 2. sarı karttan atıldı. Görüntülerde Emre’nin küfür ettiği görülüyor. Hakem ise raporuna “El, kol hareket yaptı” diye yazdı.
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