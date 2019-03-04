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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.03.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

Emrah Başsan'dan şok tepki

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Emrah Başsan'dan şok tepki

Emrah Başsan, oyundan çıkarıldığı anlarda teknik heyete tepki gösterdi.

Erzurumspor'un yıldız isimlerinden Emrah Başsan, oyundan çıkarıldığı anlarda teknik heyete tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında yerini Taylan'a bırakan Emrah, tabelada kendi numarasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Mimikleriyle tepkisini dile getiren tecrübeli futbolcu, sinirli bir şekilde kulübedeki yerine geçti.

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Spor yazarları Erzurum-Galatasaray maçı sonrası neler dedi
Spor yazarları Erzurum-Galatasaray maçı sonrası neler dedi?

Mehmet Özdilek 1-1 sona eren maçın ardından bu açıklamayı yaptı...

"Gönül isterdi ki oyunun bu coşkusunu 3 puanla taçlandıralım ama başaramadık"Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, oyuncularının 3 puanı alabilecek bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.
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