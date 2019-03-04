Emrah Başsan'dan şok tepki
Emrah Başsan, oyundan çıkarıldığı anlarda teknik heyete tepki gösterdi.
Erzurumspor'un yıldız isimlerinden Emrah Başsan, oyundan çıkarıldığı anlarda teknik heyete tepki gösterdi.
Karşılaşmanın 59. dakikasında yerini Taylan'a bırakan Emrah, tabelada kendi numarasını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Mimikleriyle tepkisini dile getiren tecrübeli futbolcu, sinirli bir şekilde kulübedeki yerine geçti.
Mehmet Özdilek 1-1 sona eren maçın ardından bu açıklamayı yaptı...
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