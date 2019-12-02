Emrah Başsan annesine küfreden taraftarla tartıştı
TFF 1. Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından Emrah Başsan annesine küfür eden taraftara tepki gösterdi. Taraftar ettiği küfür nedeniyle Emrah Başsan'dan özür diledi.
Erzurum'da oynanan ve ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Erzurumsporlu Emrah Başssan annesine küfür eden bir taraftarla tartıştı. Taraftarın bulunduğu tribüne giden Emrah, "Ben burada sizin için mücadele ediyorum. Bana küfredebilirsin, bunda bir sorun yok ama anneme küfredemezsin. Kimse anneme küfredemez" diyerek çıkıştı. Bu tepki sonrası taraftar, yaptığı davranış nedeniyle Emrah Başsan'dan özür diledi.
Bazı taraftarlar da 'Emrah arkandayız' diyerek yıldız futbolcuya destek verdiler ve alkışladılar.
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