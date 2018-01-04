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Emmanuel Mas Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonspor'un Arjantinli oyuncusu Emmanuel Mas, ülkesi takımlarından Boca Juniors'a transfer oldu.

Hürriyet Haber
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Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından Trabzonspor'dan ayrılmak Mas, Arjantin ekiplerinden Boca Juniors'a transfer oldu. Bordo-mavili ekibin konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Emmanuel David Mas Sgros'un Club Atletico Boca Juniors'a transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Club Atletico Boca Juniors, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 300 bin Euro ödeyecektir. Ayrıca, oyuncumuz alacaklarının 100 bin Euro'luk kısmından feragat etmiştir."

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