Emmanuel Emenike'den Sevgililer Günü paylaşımı!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Sevgililer Günü için eşiyle birlikte çektirdiği özel fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Nijeryalı futbolcu Instagram hesabından 2014 güzeli eşiyle Sevgililer Günü pozunu şu notla paylaştı.
"HEP HAYAL ETTİĞİM ŞEYDİ"
"Senin gibi, şefkatli ve sevecen biriyle hayatım, hep hayal ettiğim şeydi. Hayatımdaki o kişi olduğun için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Mutlu Sevgililer Günü, benim özelim"
2013 GÜZELİNİ BIRAKIP 2014 GÜZELİYLE EVLENMİŞTİ
Daha önce de 2013 Nijerya güzeli Ezinne Akodo Anyaoha ile sevgili olan Emenike, bir süre sonra ayrıldıklarını açıklamıştı.
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