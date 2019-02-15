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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.02.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Emmanuel Emenike'den Sevgililer Günü paylaşımı!

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Emmanuel Emenike'den Sevgililer Günü paylaşımı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Sevgililer Günü için eşiyle birlikte çektirdiği özel fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Nijeryalı futbolcu Instagram hesabından 2014 güzeli eşiyle Sevgililer Günü pozunu şu notla paylaştı.

"HEP HAYAL ETTİĞİM ŞEYDİ"

"Senin gibi, şefkatli ve sevecen biriyle hayatım, hep hayal ettiğim şeydi. Hayatımdaki o kişi olduğun için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Mutlu Sevgililer Günü, benim özelim"

Emmanuel Emenikeden Sevgililer Günü paylaşımı

2013 GÜZELİNİ BIRAKIP 2014 GÜZELİYLE EVLENMİŞTİ

Daha önce de 2013 Nijerya güzeli Ezinne Akodo Anyaoha ile sevgili olan Emenike, bir süre sonra ayrıldıklarını açıklamıştı.

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