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Emmanuel Badu: "Türkler futbol için deli oluyor"

Bursaspor'un yıldız orta sahası Emmanuel Badu, Gana basınına verdiği özel röportajda Türkiye macerasını değerlendirdi. 

Hürriyet Haber
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Türkiye'deki insanların çok iyi olduğunu söyleyen Badu, "Ayrıca futbol için deli oluyorlar. Türkiye'ye gelmeden önce Türk futboluyla ilgili farklı bir bakış açım vardı ancak şu anda bu durum tamamen değişti" ifadelerini kullandı.

Süper Lig yorumu!

"Süper Lig çok zorlu. İyi zeminleri var ve stadyumları dolduran harika taraftarlara sahipler."

Sezon değerlendirmesi!

6 aylık dönemin kendisi için harika geçtiğini ifade eden 27 yaşındaki oyuncu, "Umarım bundan sonraki 4 ay da iyi geçer. Şu ana kadar benim için harika bir sezon oldu. Bazı inişler çıkışlar oldu, özellikle sakatlık beni biraz yavaşlattı. Ama şu anda fitim ve sezonun ikinci yarısı hazırım" diye konuştu.

BursasporEmmanuel BaduAnadolu Kulüpleri

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