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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Emmanuel Adebayor sürprizi! Bedavaya...

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Emmanuel Adebayor sürprizi! Bedavaya...

Son olarak Medipol Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve Başkan Göksel Gümüşdağ'ın sözleşme yenilemeyeceklerini açıkladığı 35 yaşındaki tecrübeli golcü Emmanuel Adebayor'un ismi birçok kulüple anılmaya devam ediyor.

Başakşehir dün teknik direktör olarak Okan Buruk'u açıklarken başkan Göksel Gümüşdağ "Sözleşmesi biten Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile devam etmeyeceğiz" dedi.

Beklenen bu gelişme üzerine Emmanuel Adebayor'un adı forvet arayan Trabzonspor ile birlikte geçmeye başladı.
Menajerler, Togolu yıldızı bordo-mavili kulübe önerdi. Karadeniz ekibinin idarecileri de kararı teknik direktör Ünal Karaman'a bıraktı.

Başarılı hocanın "Hücuma çeşitlilik katar. Uygun bir rakamı kabul ederse anlaşabiliriz" dediği öğrenildi. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi de teklifini iletti.

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BONSERVİS VE İMZA PARASI YOK
Emmanuel Adebayor, 2017 yılında Çaykur Rizespor ve Başakşehir'den iki teklif almıştı. Karadeniz ekibi 1.5 milyon euro önerirken, İstanbul temsilcisi 2.2 milyon euro'ya işi bitirmişti.

Togolu oyuncu 35 yaşına geldiği için bordo-mavililerin teklifi 1 milyon euro oldu.

Trabzonspor kendilerine önerilen Adebayor'u 'fırsat transferi' olarak görüyor. Tecrübeli oyuncu bu rakamı kabul ederse kadroya katılacak aksi halde daha yüksek bir teklif götürülmeyecek.

Türkiye'yi çok seven ve burada gördüğü ilgiden memnun olan Adebayor'un Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşması bekleniyor. Bonservis ve imza parasının olmaması avantaj.

İstanbul ekibi gelecek sezon Adebayor'un kadrolarında olmayacağını duyurdu. Menajerler, Togolu yıldızı Trabzonspor'a teklif etti. Bordo-mavili yönetim "1 milyon euro'yu kabul ederse bu transfer olur" cevabı verdi.

76 MAÇTA 28 GOL
Kariyerinde Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Manchester City gibi dev ekiplerde oynayan Adebayor son kulübü Başakşehir'de 76 maçta forma giydi. Fileleri 28 kez sarstı, takım arkadaşlarına 8 asist yaptı.

Adebayor bir dönem Real Madrid forması da giymişti...

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Emmanuel Adebayor sürprizi Bedavaya...

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