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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
13.09.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması! Riva-Florya protokolleri feshediliyor...

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Emlak Konut'tan Galatasaray açıklaması! Riva-Florya protokolleri feshediliyor...

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Galatasaray Spor Kulübü ile yaptığı iş birliğini bitirme kararı aldı.

Emlak Konut, "Galatasaray ile 2016'da imzaladığımız Riva - Florya protokollerinin feshi süreci başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

G.Saray'ın kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arsası Emlak Konut'a bu güne kadar teslim edilmedi.

29 Haziran 2016'da yapılan anlaşma gereği Florya ve Beykoz Riva'da yer alan arsalara proje yapılması planlanıyordu.

Sarı-kırmızılı kulüp 63 bin 230 metrekarelik arazide gerçekleştirilecek Florya projesinden taahhüt edilen 832 milyon 500 bin TL'nin yüzde 28,57'si (237 milyon 845 bin TL), Riva projesinden ise 952 milyon TL'nin %80'ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz gün yapılan Divan Kurulu toplantısında Riva ve Florya projeleri hakkında üyelere bu açıklamaları yapmıştı...

Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'e yanıt verdiGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek’in açıklamalarına karşı cevap hakkını kullandı. Kemerburgaz’ı alırken Dursun Özbek yönetiminin yere gidip bakmadığını söyleyen Cengiz, faiz faturalarıyla ilgili olarak da, "Ben faiz ehli olmadım, paradan para kazanmadım" dedi.
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Emlak Konuttan Galatasaray açıklaması Riva-Florya protokolleri feshediliyor...

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