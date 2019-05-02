Emirates'te yarı final coşkusu! Arsenal'in iddaa oranı...
2008/09-2011/12 sezonları arasında arka arkaya 4 sezon Valencia’nın başında olan Unai Emery, eski takımına karşı rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor almak için Arsenal'in başında Londra’da sahaya çıkıyor. İşte iddaa oranları...
- Özellikle 2019 yılında yoğun programı bir arada götüremediği yönünde eleştirilere maruz kalan Arsenal, Premier Lig’de zirvenin uzağında önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi bileti almaya çalışıyor.
- Avrupa Ligi’nde grubu zirvede tamamladıktan sonra sırasıyla BATE Borisov, Rennes ve Napoli’yi eleyerek oldukça başarılı bir performansla yarı finale kadar geldiler.
- Özellikle sahasında oynadığı 6 maçın 5’ini kazanan Arsenal, bu maçların 5’inde kalesini gole kapattı.
- Ev sahibinde uzun süreli sakatlar dışında en önemli eksik Aaron Ramsey olarak gözüküyor.
VALENCIA
- Tıpkı rakibi Arsenal gibi ligde zirvenin uzağında olan Valencia da Devler Ligi bileti almak için mücadele veriyor ancak son dönemde onlar da yoğun temponun altından kalkamamış gibi.
- Bu sezonki Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi’nde başlayan Valencia, Juventus ve Manchester United’ın arkasında grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti.
- Sırasıyla Celtic, Krasnodar ve Villarreal ile karşılaşan Valencia, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak rahat şekilde yarı finale yükseldi.
- Konuk ekipte cezalı olan Francis Coquelin dışında Denis Cheryshev ve Kondogbia'nın sakatlıkları bulunuyor.
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Arsenal’in bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 12 maçın 10’unda karşılıklı gol olmadı (KG YOK)
- Arsenal, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 8 maçın 6’sında her iki yarıyı da önde kapattı (İY/MS 1/1)
- Arsenal’in sahasında oynadığı son 9 maçın 7’si Toplam 2-3 Gol aralığında sonuçlandı (TG 2-3)
MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİ FAVORİ DİYOR!
Misli.com’da En Çok Satanlar listesinde kuponlara en çok eklenen maç olarak dikkati çeken "Arsenal-Valencia" mücadelesinde üyelerin favorisi ev sahibi Arsenal!
Bu maçı kuponlarına ekleyenlerin neredeyse yarısı 1,75’lik iddaa oranıyla İngiliz temsilcisinin yarı final ilk mücadelesini kazanacağını düşünüyor.
Sonrasında gol oyunlarına yönelen Misli.com üyeleri, öncelikle maçta en azından 3 gol atılacağını ön görerek 1,65’lik iddaa oranıyla 2.5 Gol Üstü tercihini yoğunluk göstermişler. Hemen arkasından ise her iki takımın da gol bulacağını düşünerek 1,50’lik iddaa oranıyla Karşılıklı Gol Var tercihine kuponlarda yer vermişler.
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Ligde son 3 maçının her birini 3'er gol yiyerek kaybeden Arsenal, Şampiyonlar Ligi yarışında önemli avantajını kaybediyor. Ancak iç saha denince bir başka oluyor takım.
Her ne kadar Crystal Palace karşısında evlerinde 3-2 kaybetseler de Avrupa kulvarında da Emirates avantajını kullandılar. Alışılan eksikler dışında bu maçta dikkat çeken önemli eksik Ramsey.
Valencia ise bu sezonun büyük alkışı hak edenlerden biri La Liga'da. Son maçta içeride Eibar'a kaybetmelerini konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum.
KG VAR bu maç için iyi seçim. Taraf için son dönemdeki kötü gidişatına rağmen Emery gibi bir Avrupa Ligi eksperi varken Arsenal diyorum!
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