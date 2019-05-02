Emirates'te yarı final coşkusu! Arsenal'in iddaa oranı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEmirates'te yarı final coşkusu! Arsenal'in iddaa oranı...
GeriFutbol Emirates'te yarı final coşkusu! Arsenal'in iddaa oranı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
02.05.2019 - 13:26, Son Güncelleme:

Emirates'te yarı final coşkusu! Arsenal'in iddaa oranı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emirates'te yarı final coşkusu! Arsenal'in iddaa oranı...

2008/09-2011/12 sezonları arasında arka arkaya 4 sezon Valencia’nın başında olan Unai Emery, eski takımına karşı rövanş maçı öncesinde avantajlı bir skor almak için Arsenal'in başında Londra’da sahaya çıkıyor. İşte iddaa oranları...

ARSENAL

- Özellikle 2019 yılında yoğun programı bir arada götüremediği yönünde eleştirilere maruz kalan Arsenal, Premier Lig’de zirvenin uzağında önümüzdeki sezon için Şampiyonlar Ligi bileti almaya çalışıyor.

- Avrupa Ligi’nde grubu zirvede tamamladıktan sonra sırasıyla BATE Borisov, Rennes ve Napoli’yi eleyerek oldukça başarılı bir performansla yarı finale kadar geldiler.

- Özellikle sahasında oynadığı 6 maçın 5’ini kazanan Arsenal, bu maçların 5’inde kalesini gole kapattı.

- Ev sahibinde uzun süreli sakatlar dışında en önemli eksik Aaron Ramsey olarak gözüküyor.

VALENCIA

- Tıpkı rakibi Arsenal gibi ligde zirvenin uzağında olan Valencia da Devler Ligi bileti almak için mücadele veriyor ancak son dönemde onlar da yoğun temponun altından kalkamamış gibi.

- Bu sezonki Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi’nde başlayan Valencia, Juventus ve Manchester United’ın arkasında grubu üçüncü tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti.

- Sırasıyla Celtic, Krasnodar ve Villarreal ile karşılaşan Valencia, oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak rahat şekilde yarı finale yükseldi.

- Konuk ekipte cezalı olan Francis Coquelin dışında Denis Cheryshev ve Kondogbia'nın sakatlıkları bulunuyor.

Emirateste yarı final coşkusu Arsenalin iddaa oranı...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Arsenal’in bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 12 maçın 10’unda karşılıklı gol olmadı (KG YOK)

- Arsenal, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son 8 maçın 6’sında her iki yarıyı da önde kapattı (İY/MS 1/1)

- Arsenal’in sahasında oynadığı son 9 maçın 7’si Toplam 2-3 Gol aralığında sonuçlandı (TG 2-3) 

MİSLİ.COM ÜYELERİ EV SAHİBİ FAVORİ DİYOR!

Misli.com’da En Çok Satanlar listesinde kuponlara en çok eklenen maç olarak dikkati çeken "Arsenal-Valencia" mücadelesinde üyelerin favorisi ev sahibi Arsenal!

Bu maçı kuponlarına ekleyenlerin neredeyse yarısı 1,75’lik iddaa oranıyla İngiliz temsilcisinin yarı final ilk mücadelesini kazanacağını düşünüyor.

Sonrasında gol oyunlarına yönelen Misli.com üyeleri, öncelikle maçta en azından 3 gol atılacağını ön görerek 1,65’lik iddaa oranıyla 2.5 Gol Üstü tercihini yoğunluk göstermişler. Hemen arkasından ise her iki takımın da gol bulacağını düşünerek 1,50’lik iddaa oranıyla Karşılıklı Gol Var tercihine kuponlarda yer vermişler. 

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR? 

Ligde son 3 maçının her birini 3'er gol yiyerek kaybeden Arsenal, Şampiyonlar Ligi yarışında önemli avantajını kaybediyor. Ancak iç saha denince bir başka oluyor takım.

Her ne kadar Crystal Palace karşısında evlerinde 3-2 kaybetseler de Avrupa kulvarında da Emirates avantajını kullandılar. Alışılan eksikler dışında bu maçta dikkat çeken önemli eksik Ramsey.

Valencia ise bu sezonun büyük alkışı hak edenlerden biri La Liga'da. Son maçta içeride Eibar'a kaybetmelerini konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum.

KG VAR bu maç için iyi seçim. Taraf için son dönemdeki kötü gidişatına rağmen Emery gibi bir Avrupa Ligi eksperi varken Arsenal diyorum!

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Emirates'te yarı final coşkusu! Arsenal'in iddaa oranı...

Göztepe'de sakatlar iyileşemedi

Fikret Orman: Kongre üyelerimizi kulübümüze sahip çıkmaya çağırıyorum

Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürüyor