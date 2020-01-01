Emirates Stadyumu'nda dev randevu, TEK MAÇ! Arsenal'in iddaa oranı...

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ARSENAL - MANCHESTER UNITED

Chelsea maçında hastalığı sebebiyle kadroda yer almayan Granit Xhaka'nın, Arsenal'le son maçına Manchester United karşısında çıkacağı iddia ediliyor.

Ceballos, Martinelli, Bellerin ve Holding sakat, Sokratis ise maç saati netleşecek. Uzun süreli eksikler Tierney ve Kolasinac'ın ise durumlarında olumlu bir gelişme henüz yok.

Mesut Özil son 2 lig maçına da ilk 11'de başladı ama 75 ve 76. dakikalarda kenara geldi. Chelsea maçında Mesut oyundan çıkarken 1-0 önde olan Arsenal, karşılaşmayı 2-1 kaybeden taraf olmuştu.

Manchester United'a ise 1 iyi, 1 kötü haber! İyi haber Paul Pogba iyileşti, kötü haber ise Scott McTominay sakatlandı...

Rashford ile Martial oldukça formda, son 2 maçta takımın attığı 6 golün 5'ine imza attılar.

Ole Gunnar Solskjaer'in sıkışık fikstüre rağmen hücumdaki isimleri değiştirmesi beklenmiyor...

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- İki takım arasında oynanan son 6 maçın sadece 1'ini Arsenal kazandı.

- Arsenal'in kazandığı o maç 2-0 bitti, diğer 5 maçta ise karşılıklı gol izledik.

- Emirates Stadyumu'nda oynadıkları son 6 maçta ise beraberlik görmedik. Taraflar 3'er kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

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Arsenal'da Mikel Arteta'nın geldiği şu anda pek hissedilmiyor. Son Chelsea yenilgisi onlar için biraz trajik oldu çünkü maçın büyük bölümünü galibiyetle götürmelerine rağmen son 10 dakikada yedikleri iki golle mağlubiyet yaşadılar.

Manchester United ise çıkışta ve son 2 maçta 6 gol attılar.

Günün en zevkli maçlarından biri olabilir. Goller ön planda olacaktır.

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