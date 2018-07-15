Emir Preldzic Bahçeşehir Koleji’nde
Son iki sezonu Galatasaray forması ile geçiren Emir Preldzic’in yeni takımı belli oldu.
Ülkemize çok genç yaşta Fenerbahçe forması ile giriş yapan, daha sonra devşirme olarak Milli Takımımızın da formasını giyen Emir Preldzic, kariyerine yine bir İstanbul takımında devam edecek.
Eskişehir Basketbol’un BSL’den çekilmesiyle Süper Lig’e yükselen Bahçeşehir Koleji, yeni sezon öncesinde transferlerine tam gaz devam ediyor.
Ligimizin yeni ekibi, dün gece (14 Temmuz) yaptığı açıklamayla Emir Preldzic’i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Marcus Slaughter’ı da dün gece açıklayan Bahçeşehir, iki yerli hamlesi daha yaptığını duyurdu.
Ligimizin yeni ekibi, Can Altıntığ ve Hadi Özdemir’in önümüzdeki yıl Bahçeşehir forması giyeceğini açıkladı.
Aynı şekilde Hakan Yapar, Yiğitcan Turna ve Fatih Cantitiz, dün resmen takımda kaldılar. (Eurohoops)
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