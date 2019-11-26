Emin Bayram kimdir ve kaç yaşında?
Emin Bayram, Galatasaray forması altında çıktığı karşılaşmalar dolayısıyla pek çok futbolsever tarafından sorgulanmaya başlandı. Kariyerinin henüz başında yer alan Emin Bayram, sadece Galatasaray forması giymektedir. Peki, Emin Bayram kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Emin Bayram, 2 Nisan 2003 İstanbul doğumludur. 2018 yılında, henüz 15 yaşındayken Galatasaray'ın alt yapısına dahil olan Emin Bayram, 2019 yılında ise U17'ye geçiş yapmıştır. Emin Bayram, zaman zaman Fatih Terim tarafından kadroya alınmaktadır.
Emin Bayram ile de 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.
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