Emiliano Sala'nın uçağı bulundu
Fransa'dan Galler'e seyrederken kaybolan ve haftalardır haber alınamayan uçağın izleri bulundu. Uçağın içinde bulunan yıldız futbolcu Emiliano Sala'nın ailesine konu ile ilgili bilgi verildi.
Manş Denizi'nde uçağa ait parçalara rastlandığı belirtildi. Kayıp olan uçağın kaptanı David Ibbotson ve Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın yaşamını yitirdiği düşünülüyor.
Nantes takımından Cardiff City'ye transfer olan Sala, Fransa'dan Galler'e uçakla giderken yaşanılan kaza sonrasında aranıyordu. 22 Ocak'ta gerçekleşen olaydan 3 gün sonra uçaktan haber alınamayarak arama faaliyetleri durdurulmuştu.
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