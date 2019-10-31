Emiliano Sala'nın ismi doğum gününde ölümsüzleşiyor!
Arjantin'de Emiliano Sala'nın futbola başladığı takım olan San Martin de Progreso, Sala'nın adını stada veriyor.
Bugün Emiliano Sala'nın hayatını kaybettikten sonraki ilk doğum günü... Nantes takımından Cardiff City'e transfer olduktan sonra yeni takımına katılmak için uçağa binen Sala, bindiği uçağın düşmesi sonucu 28 yaşında hayatını kaybetmişti.
22 Ocak 2019'da düşen uçağın enkazına 4 Şubat'ta Manş Denizi'nin dereinliklerinde ulaşılmıştı... Sala'nın ölümü futbol dünyasını yasa boğarken birçok kişi Arjantinli futbolcu için anma töreni düzenlemişti.
Sala'nın hayatını kaybettikten sonra ilk doğum gününde ise Arjantin'de anlamlı bir gelişme yaşandı.
İSMİ STADA VERİLİYOR
Emiliano Sala'nın doğduğu yerin kulübü olan San Martin de Progreso, yeni statlarına Emiliano Sala'nın adını vereceklerini açıkladı.
Ayrıca akşam saatlerinde statta Sala için bir tören hazırlanacak. Yaşasaydı bugün 29 yaşına girecek olan Sala, futbol dünyasında hiçbir zaman unutulmayacak...
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