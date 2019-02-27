Emiliano Sala transferinde FIFA sürprizi!
Nantes Kulübü, Cardiff City'nin Emiliano Sala'nın bonservisini ödememesi üzerine FIFA'ya başvurdu.
Nantes'tan Cardiff City'e 17 milyon euro'ya transfer olan ancak yeni takımına gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın bonservisinin ödenip ödenmeyeceği tartışma konusu olmuştu.
Nantes Kulübü, Cardiff City'nin Emiliano Sala'nın bonservisini ödememesi üzerine FIFA'ya başvurdu.
Nantes Kulübü, resmi hesaplarından Sala'ya bu veda klibini yayınlamıştı... (VİDEO)
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