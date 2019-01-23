Emiliano Sala kimdir? Emiliano Sala'nın biyografisi
İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'nin kısa süre önce renklerine kattığı Arjantinli santrafor Emiliano Sala'nın da bulunduğundan şüphelenilen uçaktan haber alınamıyor. Bu gelişmenin ardından genç futbolcu Emiliano Sala'nın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Emiliano Sala kimdir?
Bordeaux, Orléans, Niort, Caen ve Nantes takımlarında forma giyen Emiliano Sala, son olarak Cardiff City'e transfer olmuştu. İşte, Emiliano Sala'nın biyografisi...
Tam adı Emiliano Raul Sala olan futbolcu, 31 Ekim 1990 tarihinde Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan futbolcu, profesyonel kariyerine 2012 yılında Bordeaux kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde oynadı.
Arjantinli forvet Emiliano Sala geçtiğimiz günlerde Cardiff City Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı. İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.
Sala, Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol atmıştı.
GENÇ FUTBOLCUDAN HABER ALINAMIYOR
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, iki gece önce Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e hareket eden Piper Malibu marka jet ile irtibat, Manş Denizi'nde bulunan Guernsey Adası yakınlarında kesildi.
İngiliz Kraliyet Sahil Güvenlik birimleri, kaybolan uçağın kurtarma alanları içinde olmadığını ancak yardım için iki helikopter gönderildiğini belirtti.
Büyük Britanya Meteoroloji Servisi ise uçuş sırasında hava durumunun ve rüzgar hızının çok kötü düzeyde olmadığı ancak arama çalışmaları esnasında yağış ve rüzgar hızının yükseldiğini paylaştı.
Guernsey polis teşkilatından yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde bulunduğu kayıp uçakla ilgili aramanın durdurulduğunu, arama faaliyetine gün doğumunda yeniden başlanacağı bildirildi.
"Channel Adaları, İngiltere ve Fransa'nın katılımıyla yapılan 15 saatlik aramada suda bazı nesnelere rastlandı." ifadesi kullanılan açıklamada, "Bunların herhangi birinin kayıp uçağa ait olduğunu teyit edemiyoruz. Yolculara ait hiçbir iz bulamadık. Suya iniş yapmışlarsa hayatta kalma şansları bu aşamada maalesef çok az." değerlendirmesinde bulunuldu.
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, 28 yaşındaki Sala'yı 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin (17 milyon avro) bonservis karşılığında Nantes'tan transfer etmişti.
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