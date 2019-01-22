Emiliano Sala kimdir?
Fransa'nın Nantes takımında forma giyen ve kısa süre önce İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'e transfer olan Emiliano Sala'nın kim olduğu, hakkında basına yansıyan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki, Emiliano Sala kimdir? İşte, Emiliano Sala hakkında detaylar...
Tam adı Emiliano Raul Sala olan futbolcu, 31 Ekim 1990 tarihinde Güney Amerika ülkesi Arjantin'de dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan futbolcu, frofesyonel kariyerine 2012 yılında Bordeaux kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Orléans, Niort, Caen ve Nantes kulüplerinde oynadı.
Arjantinli forvet Emiliano Sala geçtiğimiz günlerde Cardiff City Kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transferin, kulübün bonservis rekoru kırılarak gerçekleştirildiği açıklandı. İngiltere basınında, Cardiff City'nin Sala'nın transferi için 15 milyon sterlin ödeyeceği öne sürüldü.
Sala, Bu sezon Nantes formasıyla 21 resmi maça çıkan Sala, 13 gol atmıştı.
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