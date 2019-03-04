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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
04.03.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Emiliano Sala cezasına sert tepki! Marsilya...

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Emiliano Sala cezasına sert tepki! Marsilya...

Nantes kulübü, uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için düzenlenen törende tribünlerin kullandığı yanıcı maddeler nedeniyle 16 bin 500 euroluk bir para cezasına çarptırılmıştı.

Olimpik Marsilya taraftarları ise dün oynanan Saint-Etienne maçında bu karara çok konuşulacak bir pankartla tepki gösterdi.

Nantes kulübü, Cardiff City'e sattıkları ancak yeni takımına gitmek için bindiği uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala için 30 Ocak'ta bir tören düzenlemişti.

Sala'yı taşıyan uçağın kaybolmasının ardından oynadıkları ilk maçtan önce tribünler, Arjantinli futbolcu için bir koreografi hazırlamış ancak taraftarların kullandıkları yanıcı maddeler nedeniyle Nantes'a 16 bin 500 euro para cezasına çarptırılmıştı.

Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin aldığı bu karara dün Olimpik Marsilya tribünleri ise çok sert bir tepki gösterdi. Fransız kulübünün taraftarları, Saint-Etienne'i 2-0 yendikleri maçta açtıkları pankartta kararı şu sözlerle protesto etti:

"Bir saygı gösterisi için 16 bin 500 euro para cezası... Kalbinizin yerinde para çantası taşıyorsunuz. Utanmalısınız!"

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