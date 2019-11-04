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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.11.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Emiliano Sala cezası! Transfer yasağı...

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Emiliano Sala'nın uçuşunun yasal olmadığını savunarak Nantes'a ödeme yapmayan Cardiff City, 3 dönem transfer yasağı cezası ile karşı karşıya kaldı.

Spor Arena Dış Haberler | Uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın transfer taksidini henüz Nantes'a ödemeyen Cardiff City, transfer yasağı cezasıyla karşı karşıya.

15 milyon avroluk bonservis bedelinin ilk taksidi olan 6 milyon avroyu yatırmayan Cardiff City, 3 dönem transfer yasağı cezası alabilir.

Kaza öncesinde Nantes'ın transfer sözleşmesini Fransa Futbol Federasyonu'na kaydettirmemesini gerekçe göstererek uçuşun yasal olmadığını savunan Galler temsilcisi şimdilik ödeme yapacağa benzemiyor.

NE OLMUŞTU?

Cardif City'nin 15 milyon avro karşılığında Nantes ile yaptığı transfer anlaşması, Arjantinli oyuncunun trajik ölümü sonrasında iki kulüp arasında sorun olmuştu.

FIFA, verdiği kararla Cardiff City'nin ilk transfer taksidi olan 6 milyon euro'yu ödemeye mahkum etmişti.

FIFA'nın onay verdiği transfer anlaşmasına karşı çıkan Cardiff City yönetimi, Emiliano Sala'nın uçuşunun yasal olmadığını belirterek bu karara karşı çıkıyor.

 

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