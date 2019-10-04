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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
04.10.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Emery, Mesut Özil'i defterden sildi

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Arsenal'in Standard Liege ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde kadroya alınmayan Mesut Özil'in kariyeri düşüşte. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery, Özil'in formayı hak etmediğini dile getirdi.

4-0'lık galibiyet sonrası Mesut Özil'in neden oynamadığı konusunda gelen soruya yanıt veren İspanyol çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı, "Her zaman takım için en iyi oyuncuları seçmek için kafa yoruyorum. Mesut Özil kadroda değilse, başka bir oyuncu oynamayı daha çok hak ediordur. Pazar günü başka bir maçımız var ve kararımız aynı olacak" diyerek yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediğini ifade etti.

İki gol birden atan ve maçın yıldızı olan genç isim Gabriel Martinelli hakkında da konuşan Emery, "Sol kanatta oynamayı tercih ediyor. Forvet onun en iyi pozisyonu değil ama burada bize yardım etti. Bugün ortaya koyduğu performansı inanılmazdı. Antrenmanlarına böyle aç bir şekilde devam ederse kendisi için iyi bir iş yapmış olur" şeklinde konuştu.

Emery, Mesut Özili defterden sildi

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