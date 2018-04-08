Emenike'nin sakatlığı kriz çıkardı!
İspanya Ligi’nde Las Palmas forması giyen golcü futbolcu Emmanuel Emenike, sağ dizinden bir sakatlık yaşadı.
Futbol kariyerinde daha önce Fenerbahçe forması da giyen Emenike, yaklaşık 8 ay boyunca kadar yeşil sahalardan uzak kalacak. Las Palmas Kulübü doktoru Gerardo Garces, Nijeryalı golcünün durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca yine sakatlık sorunu yaşayan Javier Castellano’nun durumuna dair de açıklama yapıldı. Garces, Emenike’nin sakat geldiğini iddia etti.
Emenike ve Penalba’nın durumu kriz yarattı
Garces, Olympiakos’tan Las Palmas’a sakat geldiğini öne sürerek, ”Emenike sakatlandığında bize hiçbir bilgi vermedi. Yapılan testler sonucunda da bir şey çıkmadı. Sağlık personelinin bir suçu yok. Futbolcuyu kim transfer ediyorsa durumunu neden takip etmiyor? Futbolcular için bir takım testler var. Fakat bu testleri Barcelona, Real Madrid gibi kulüpler bile yapmıyor” diye konuştu. Ayrıca Emenike’nin transfer döneminde fazla kilolu olduğu belirtildi.
Sağlık heyeti sıkça eleştirilere maruz kaldı
Las Palmas Kulübü’nde son dönemlerde yaşanan sakatlık problemlerinin ardından sağlık heyeti sıkça eleştiri aldı. Orta saha mevkisinde forma giyen Gabriel Penalba’nın da sakatlandığı ve bu sakatlığına tam bir tanı konulamadığı ifade edildi. (Ajansspor)
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