Emenike'den Maradona'ya ağır sözler!
Ülkemizde de bir dönem forma giyen Nijeryalı Emmanuel Emenike, Maradona’nın "Nijerya-Arjantin" maçındaki hareketleri ve sonrasında yaşananlar sebebiyle Tangocu efsane için ağır ifadeler kullandı.
Ülkemizde bir dönem Karabükspor ve Fenerbahçe formaları giyen Emmanuel Emenike, Diego Armando Maradona'nın "Nijerya-Arjantin" maçındaki hareketleri ve sonrasında yaşananlar sebebiyle Tangocu efsaneye ağır sözler söyledi.
Maç öncesi Nijeryalı biriyle dans eden Maradona, Lionel Messi'nin golü sonrası coşmuş, sonrasında hareketsiz bir şekilde maçı takip etmişti. Galibiyeti getiren gol sonrası ise kameralara, rakip taraftarlara hareket çekerken yakalandı.
Emenike de bu olaylara sessiz kalamadı veMaradona'ya ağır sözler söyledi.
Umarım seni Nijerya’da bir yerde görürüm!
“Hayatımda gördüğüm en büyük aptal sensin. Bu jenerasyona ne anlatmak istiyorsun?"
"FIFA’nın artık bu saçma adamın yaptıklarını görmesi lazım. Yaşlı ahmak, umarım seni Nijerya’da bir yerde görürüm!”
En popüler Dünya Kupası bahislerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle