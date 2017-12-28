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Emenike'den G.Saray'a teşekkür mesajı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Galatasaray'a Eboue'nin durumundan ötürü yardım edeceği haberlerinden dolayı teşekkür etti.

Hürriyet Haber
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Emmanuel Eboue, son haftalarda gündeme şu anki hayatıyla gündem oldu. Eboue, yaptığı açıklamayla intiharın eşiğinde olduğunu, durumunun kötü olduğunu ve ailesinin kendisini terk ettiğini söylemişti.

Bu durum sonrasında ise Galatasaray'ın, Fildişili yıldıza altyapıda bir görev vereceği haberleri dolaşmaya başlamıştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, şu sıralarda Yunan ekibi Olympiakos'ta forma giyen Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike, Galatasaray'ın Eboue'ye yardımcı olacağı haberleri üzerine, sarı kırmızılı kulübe instagram hesabından bir açıklamayla teşekkür etti.

Emenikeden G.Saraya teşekkür mesajı

Emenike, Eboue'yle ikili mücadele yaptığı bir poziyonda çekilmiş fotoğrafı paylaşarak, altına şu notu düştü:

Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a büyük teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Herşeyi kaybettiğini düşünme Eboue. Arkandayız, güçlü ol. (Fanatik)

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