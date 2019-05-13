Emenike’den Aziz Yıldırım paylaşımı!
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım ile fotoğrafını paylaştı.
Sarı lacivertli eski futbolcu sosyal medya hesabından eski kulüp başkanı Aziz Yıldırım’la fotoğrafını paylaşarak, “Bugün seni görmek güzeldi baba” yorumunu yaptı.
Emenike'nin bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.
İşte Emenike'nin o paylaşımı:
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