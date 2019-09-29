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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.09.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Emenike sahalara döndü!

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Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu Emmanuel Emenike, iki yıla yakın bir aranın ardından yeni takımı Westerlo'nun KSV Roeselare'yi 2-0 yendiği maçla sahalara geri döndü.

Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Yunan ekibi Olympiakos'tan ayrıldıktan sonra uzun bir süre boşta kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkan olarak görev yaptığı Westerlo'ya transfer olan Nijeryalı golcü, iki yıl sonra yeniden sahalara döndü.

Takımının Belçika 2. Ligi'nde deplasmanda KSV Roeselare'yi 2-0 yendiği maçın 86'ncı dakikasında oyuna giren 32 yaşındaki santrfor, böylece 28 Ekim 2017'de oynanan Panathinaikos-Olympiakos maçının ardından ilk resmi karşılaşmasına çıkmış oldu. Emenike'nin Westerlo ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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Emenike sahalara döndü

Emenike sahalara döndü

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