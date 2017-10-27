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Emenike kendine geldi!

Fenerbahçe'den ayrılan Emmanuel Emenike, Olympiakos'ta form tuttu.

Hürriyet Haber
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Emmanuel Emenike, bu sezon transfer olduğu Olympiakos’ta gösterdiği performansla göz dolduruyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Nijeryalı yıldız, oynadığı 9 resmi maçta 4 gol kaydetti. Yunanistan Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri’nde attığı gollerle takımı sırtlayan Emenike, bugüne kadar 9 resmi müsabakada görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandırdı.

Nijeryalı futbolcu, son olarak Yunan temsilcisinin kupa mesaisinde deplasmanda oynadığı ve 3-0 galip geldikleri Acharniakos maçında 1 gol attı. Emenike, gösterdiği başarılı performansla, Olympiakos’un bu sezon en önemli hücum silahları arasında yer alıyor.

Futbol
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