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Emenike de dönüyor! Sow'un ardından...

Bursaspor'a imza atan Moussa Sow'un ardından Fenerbahçe'nin bir eski yıldızı daha Süper Lig yolunda... Kadroya bir forvet takviyesi yapmayı planlayan Sivasspor'da gündeme Emmanuel Emenike ismi geldi...

Hürriyet Haber
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Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik çizen Yiğidolar, ikinci yarıya da flaş bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-Beyazlılar’da transfer çalışmaları son sürat devam ederken menacerlerden Emenike önerisi geldi.

Olympiakos’tan ayrıldıktan sonra adı birçok takımla gündeme gelen Nijeryalı forvetin menajeri, oyuncusunun Sivasspor’da oynamaya hazır olduğunu iletti. Yönetimin ise bu öneriyi teknik direktör Samet Aybaba’ya sunduğu ifade edilirken tecrübeli teknik adamın henüz bu konuda karar vermediği belirtildi.

Yiğidolar, devre arası transferini Karabükspor’dan sağ bek Paul Pap’ı kadrosuna katarak başlatmıştı. Takıma en az iki takviye daha yapılacağı bildirildi. (Fanatik)

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