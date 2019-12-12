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Futbol
12.12.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Emenike bombayı patlattı: Yakında evet dönüyorum!

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Emenike bombayı patlattı: Yakında evet dönüyorum!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emenike, Türkiye'yi çok özlediğini ve yakında döneceğini duyurdu.

Belçika 2. Lig ekibi Westerlo ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Emmanuel Emenike, Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emenike, Türkiye'yi çok özlediğini ifade etti ve yakından döneceğinin müjdesini verdi.

Deneyimli futbolcu, söz konusu paylaşımında, "Bu harika ülkeyi özledim. Yakında eve dönüyorum." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Emenike'nin bu hareketi transfer söylentilerini hareketlendirdi ve yeniden Süper Lig'de forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

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