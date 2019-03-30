Emekliliğini böyle kutladı
Eubank ile yaptığı maç sonrasında emekli olan James DeGale'in çılgın partisi dikkat çekti.
Boksör James DeGale, emekliliğini özel bir yatta düzenlediği parti ile kutladı. 33 yaşındaki sporcunun sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise ses getirdi.
Final maçında Chris Eubank'a yenilen DeGale, buna pek aldırış etmedi. Partide bikinili kadınların çokluğu gözden kaçmadı.
Instagram'dan kadınların dans görüntülerini yayınlayan sporcunun bu paylaşımları, birçok haber sitesinde gündem oldu.
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