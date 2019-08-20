Emeka Eze, Adanaspor'da! | Transfer haberleri...
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Emeka Eze'yi kiraladı.
Turuncu-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon SK Sturm Graz takımında forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu Emeka Eze'yi satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladı.
Adanaspor Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Emeka Eze, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
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