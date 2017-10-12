Dizindeki sakatlık nedeniyle sezonu geç açan Joel Embiid sadece 15 dakikada 14/19 serbest atış, 4/9 saha içi isabetle 22 sayı attı, 7 ribaund, 3 asist, 1 blokla hayranlarını sevindirdi.
Kenardan gelip 24 dakika oynayan Dario Saric 26 sayıyla (5/8 üçlük) takımının en skorer oyuncusu oldu, 9 ribaund, 3 de top çalma yaptı. JJ Redick 18 sayıyla Embiid'in dışında ilk beşten çift haneli skora ulaştı.
Furkan Korkmaz 5 dakika oynadı ve süresini iyi değerlendirdi. 1/1 üçlükle 3 sayı atan Korkmaz 1 ribaund, 1 de asist üretti.
Yıllardır iyi sonuç alamayan ve bu sezon da farklı bir görünüm vermeyen Brookln Nets'te D'Angelo Russell 24, Caris LeVert 16, Jeremy Lin 14 sayı attı.(Basketfaul)