Embiid döndü, Philadelphia kontrolü geri aldı!
Philadelphia 76ers, Miami Heat'i deplasmanda 128-108 yenerek saha avantajını geri aldı ve 2-1 öne geçti. İlk yarısında galibiyetin 14 kez el değiştirdiği karşılaşmanın son çeyreğinde Philadelphia 32-14'lük skorla başabaş geçen maçı farklı kazandı.
Bir ay sonra sakatlıktan dönen Joel Embiid maskeyle oynamasına karşın 3'lükleri yüksek yüzdeyle şut attı (3/4) ve 23 sayıya ulaşırken 7 ribaund, 4 asist, 3 de blok üretti.
Dario Saric 4/7 üçlük, 3/4 serbest atış, 3/10 iki sayı isabetiyle 21 sayı attı, 7 ribaund, 4 asistle günün iyileri arasında yer aldı. Ben Simmons 19 sayı, 12 ribaund, 7 asist, 4 top çalma ile triple double'ı zorladı. Marco Belinelli kenardan gelip 21 sayı (4/8 üçlük), 5 asist, 4 ribaundla galibiyette rol aldı.
Joel Embiid'in dönmesiyle süresi ve rolü azalan Ersan İlyasova 8 sayı (2/3 üçlük, 1/2 ikilik), 3 ribaund, 1 blokla oynadı. Furkan Korkmaz maç kadrosuna giremedi.
Miami Heat'ta Goran Dragic 23 sayı, 9 asist, eski Türk Telekomlu Ricky Winslow'un oğlu Justise 19 sayı (4/6 üçlük), 10 ribaund ile öne çıktı. Hassan Whiteside 5 sayı, 2 ribaund, Dwyane Wade 8 sayı, 2 ribaund, 5 asistte kaldı.
Serinin dördüncü maçı Cumartesi akşamı yine Miami'de oynanacak.
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