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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.10.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Elneny'nin pozisyonu kırmızı kart mı?

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Ankaragücü - Beşiktaş maçına Muhamed Elneny'nin pozisyonu damgasını vurdu.

Ankaragücü-Beşiktaş maçının 35. dakikasında çok konuşulacak bir pozisyon yaşandı.

Mohamed Elneny, kendisine atılan pasa yetişmek için koşu yaptı ancak Ankaragücü kalecisi Korcan'ın yüzüne tekme attı.

Korcan, tedavi görüp maça devam ederken Ankaragücü futbolcuları kırmızı kart bekledi.

BÜLENT YAVUZ: ''ELNENY'NİN AYAĞI...''

Pozisyonu değerlendiren Bülent Yavuz ise şu sözleri kullandı;

MHK, risk alarak bu zor maça genç hakem Ali Şansalan’ı atayarak, bir şekilde tecrübeli hakemlere ‘aklınızı başınıza alın’ mesajını verdi.

Şansalan da maçı iyi yöneterek sınıfı geçti. Onun başarısı diğer genç hakemlerin de önünü açtı. Şansalan, maçın tamamında dikkatli ve titizdi.

Baskı altında kalmadı, eğilip bükülmedi. Disiplin uygulamalarında adeta usta hakemler gibi sakindi. Gösterdiği kartların tamamı doğruydu. 35. dakikada Elneny-Korcan mücadelesi çok tartışıldı ama bana göre bu pozisyonda kasıt yoktu. Elneny’nin ayağı Korcan’ın kafasına kazara çarptı.

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