Elneny'nin menajerinden transfer açıklaması!
Muhammed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, oyuncusunun Milan'a önerildiği yönündeki transfer iddialarını yalanladı.
Beşiktaş forması giyen Muhammed Elneny'nin menajeri Alan Nazmy, oyuncusunun siyah beyazlı ekipteki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
27 yaşındaki futbolcu hakkında İtalyan basınında çıkan transfer iddialarını yalanlayan Nazmy, herhangi bir kulüple görüşmediklerini ifade etti.
Muhammed Elneny'yi herhangi bir takıma önermediklerini altını çizen Nazmy, "İtalya'da çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Elneny'i herhangi bir kulübe önermedik." şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ta bu sezon 9 maçta süre almasına rağmen gol ya da asist sevinci yaşayamayan Elneny, Calciomercato tarafından Milan'a yazılmıştı.
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