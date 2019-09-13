Elneny'in mesajını ifşa etmişti: Beren Güney kimdir?
Beşiktaş'ın yeni transferi Mohamed Elneny'nin İnstagram üzerinden mesaj attığı Bren Güney, son günlerin araştırılan ismi olmaya başladı. Instagram'da 100 bine yakın takipçisi bulunan Beren Güney, futbolu yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim oldu. Peki, Elneny'nin mesaj attığı Beren Güney kimdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Beren Güney, Arsenal'den transfer edilen Mısırlı futbolcu Elneny'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti. Bu ifşanın ardından Beren Güney, pek çok futbolseverin araştırdığı isim oldu. Peki, Beren Güney kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
BEREN GÜNEY KİMDİR?
1997 doğumlu olan Beren Güney, estetik ve plastik cerrahi konusunda ilgili olduğunu sosyal medya hesaplarında aktarıyor. Beren Güney, Elneny hakkında yaptığı, "Ya bu futbolcuların benimle derdi ne acaba? Daha yeni Türkiye'ye geldi beni nereden buldun be adam" sözleriyle damga vurmuştu.
Beren Güney'in paylaştığı mesajlaşmada kendisinin Elneny'ye, "Solaryum salonundayım. Günün nasıl geçiyor" şeklinde sorduğu ve Elneny'nin de "Günüm iyi geçti, antrenmanı yeni bitirdim" şeklinde yanıt verdiği görülüyor. Bunun üzerine Beren Güney, Elneny'ye, "Aferin sana" dediği dikkat çekiyor.
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