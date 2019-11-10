Elneny'den 'ayrılık' açıklaması!
Beşiktaş forması giyen Muhammed Elneny, siyah beyazlı takımda mutlu olduğunu ancak geleceğinin sezon sonu şekilleneceğini ifade etti.
Beşiktaş forması giyen Muhammed Elneny, Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından siyah beyazlı ekipteki geleceğine ilişkin konuştu.
Arsenal'dan kiralanan orta saha oyuncusu, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ancak geleceğinin sezon sonunda netleşeceğini ifade etti.
Elneny'nin açıklamaları şu şekilde:
Sezon sonunda Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağımı göreceğiz. Ben şu anda her şeyimle Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'ta başarılı olduktan sonra ne olacağını göreceğiz.
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