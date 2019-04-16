Elmas'ı parlatan G.Saraylı!
Derbiye damga vuran F.Bahçeli futbolcunun bu çıkışının perde arkasında Goran Pandev var.
G.SARAY maçındaki futbolu ve golüyle yıldızlaşan Eljif Elmas’ın bu çıkışının perde arkası çok çarpıcı... Özel yaşamındaki sorunlar nedeniyle geçtiğimiz aylarda form düşüklüğü yaşayan 19 yaşındaki futbolcu, Kuzey Makedonya Milli Takımı’nda birlikte oynadığı eski G.Saraylı Goran Pandev’in çabalarıyla toparlandı. 36’lık tecrübe abidesi Pandev, Elmas'la uzun uzun konuşup moral verdi.
MiLLi MAÇLARDA COŞTU
Pandev sayesinde kendine gelen Elmas, ülkesinin Letonya ve Slovenya ile oynadığı maçlarda 2 gol atıp kahraman oldu. G.Saray derbisi öncesi yakınlarına, “Oynarsam gol atarım” diyen genç futbolcu, söylediğini yaptı. Avrupa’nın önemli kulüplerinin listesinde yer alan Elmas’a 10 milyon Euro’luk bir teklif gelirken, F.Bahçe genç oyuncuyu bir sezon daha oynatıp astronomik bir rakama satmayı planlıyor.
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