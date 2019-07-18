Elmas, Napoli'ye rekorla gidiyor
Napoli ile Eljif Elmas'ın transferi konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, rekor bir bonservis ücretini kasasına koyacak.
Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis’in “Transferi bu hafta tamamlanacak” dediği Eljif Elmas, İtalya’ya giderken kulübüne yaklaşık 20 milyon Euro kazandıracak.
Bu rakam, F.Bahçe tarihinin bonservis rekoru da olacak. Mevcut rekor, El Ehli’ye 16 milyon Euro bonservis bedeliyle giden Moussa Sow’a ait.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle