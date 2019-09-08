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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.09.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Elmalı güreşleri hangi kanalda saat kaçta?

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Elmalı güreşleri hangi kanalda saat kaçta?

Elmalı güreşleri ile 667 yıllık heyecan devam ediyor. 'Türk'ün ilk er meydanı' olarak nitelendirilen Elmalı güreşleri için bu yıl bin 500 pehlivan er meydanına çıktı. Peki, Elmalı güreşleri için çeyrek final, yarı final ve final maçları ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Elmalı güreşleri hakkında güncel bilgiler

Elmalı yağlı güreşleri için üçüncü ve son gün müsabakalarına giriş yapıldı. Toplam bin 500 pehlivanın er meydanında mücadele ettiği Elmalı yağlı güreşleri, bugün gerçekleşecek olan mücadelelerin ardından sona erecek. Peki, Elmalı yağlı güreşleri hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ELMALI YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 8 Eylül Pazar günü çeyrek final mücadeleleri ile saat 10.30'da başlayacak.  Yarı finaller 15.00'da, final etabı ise 16.00'da gerçekleşecek. Mücadele Dmax kanalından canlı izlenebilecek.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, dün ikinci gün müsabakaları yapıldı.

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı'daki güreşlere, 72'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 500 pehlivan katıldı.

Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşlerin ikinci gününde, son altı yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun yanı sıra ikiz kardeşler İsmail ve Turan Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı da mücadele etti.
Alt boylarda final yapacak pehlivanlar dışında, başpehlivanlardan 16 sporcu Bugünkü finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Bugün 13 boyda çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.
Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, final mücadelelerinin çok daha çekişmeli geçmesini beklediklerini söyledi.
667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, bugünkü final karşılaşmalarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

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