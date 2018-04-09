Elliot'ın vay haline!
İskoçya Ligi’nde Glasgow Rangers, sahasında Dundee FC’yi, Kenny Miller, Alfredo Morelos, Murphy ve Candeias’ın golleriyle 4-0 mağlup etti.
İskoçya Ligi’nde Glasgow Rangers, sahasında Dundee FC’yi, Kenny Miller, Alfredo Morelos, Murphy ve Candeias’ın golleriyle 4-0 mağlup etti.
Rangers’in golleri karşısında çaresiz kalan Dundee’nin kalecisi Elliot Parish, ikinci yarıda rakip takımdan Morelos’la çarpıştı ve yüzü kanlar içinde 85. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. (Fanatik)
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